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Храмкова Марина Анатольевна
6.3
1
Храмкова Марина Анатольевна
Педиатр
Стаж 34 года
Принимает детей
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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