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Игорцева Ольга Юрьевна
6.0
0
Игорцева Ольга Юрьевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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