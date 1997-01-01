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Канарская Татьяна Анатольевна
6.0
0
Канарская Татьяна Анатольевна
Стоматолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, Стоматология, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Стоматология", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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