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Караман Анастасия Евгеньевна
6.0
0
Караман Анастасия Евгеньевна
Психолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
MedCenterBN
ул. Борисенко, 40
Первичный приём взрослых
Психолог
2500 р
0 отзывов
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