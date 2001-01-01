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Карпеев Георгий Александрович
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Карпеев Георгий Александрович
УЗИ-специалист
Стаж 21 год
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Информация о враче
Образование
«Владивостокский государственный медицинский университет», лечебное дело, 2001 год.
Клиническая ординатура по специальности «травматология и ортопедия», «Владивостокский государственный медицинский университет», 2003год
Курсы повышения квалификации
ПП «Ультразвуковая диагностика» г. Владивосток, ГБОУ ВПО ТГМУ «Владивостокский государственный медицинский университет», 2015 г
ПК «Эхокардиография» г. Владивосток, ГБОУ ВПО ТГМУ «Владивостокский государственный медицинский университет», 2015 г
ПК «Ультразвуковое исследование сосудистой системы» г. Хабаровск, КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения», 2016 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
Доступна онлайн запись
ул. Русская, 51В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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