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Карпенко Наталья Николаевна
6.0
0
Карпенко Наталья Николаевна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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