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Смирнова Наталия Николаевна
6.8
3
Смирнова Наталия Николаевна
Терапевт
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва
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