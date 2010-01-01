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Казнадзей Антон Олегович
6.3
1
Казнадзей Антон Олегович
Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка "Стоматология ортопедическая", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Никодент
Доступна онлайн запись
ул. Пушкинская, 109
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
DV-Dent
Доступна онлайн запись
ул. Жигура, 26
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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