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Краевая стоматологическая поликлиника
7.5
Рейтинг

Краевая стоматологическая поликлиника

Государственная
В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
1-й, 2-й этажи
c 7:30 до 13:00. Сейчас закрыто
Пн.
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Пт.
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Информация

Терапевтическая помощь взрослым и детям. Хирургические услуги, амбулаторные операции. Ортопедия, рентген.

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Врачи работающие в клинике
Битюкова Жанна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Битюкова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Лунина Валентина Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лунина Валентина Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Мирошниченко Валерия Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мирошниченко Валерия Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ломоносова Анна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ломоносова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Погорелый Валерий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Погорелый Валерий Владимирович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Воропаева Марина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воропаева Марина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Роденкова Дарья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Роденкова Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 11 лет
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Амельченко Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амельченко Максим Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории
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Никитин Сергей Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитин Сергей Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Никитина Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Елена Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Ушакова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ушакова Елена Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Яковлева Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковлева Валерия Юрьевна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Морозова Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Лариса Александровна

Зубной врач
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Зубной врач
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Сизова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сизова Наталья Михайловна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
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Тимофеева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимофеева Елена Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
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Гришанов Валерий Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гришанов Валерий Петрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
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Тарасов Валерий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасов Валерий Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 42 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 42 года
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