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Погорелый Валерий Владимирович
6.3
1
Погорелый Валерий Владимирович
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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