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  3. Клочанюк Оксана Владимировна
Клочанюк Оксана Владимировна
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Клочанюк Оксана Владимировна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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