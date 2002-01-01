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Кочкарев Дмитрий Валентинович
6.0
0
Кочкарев Дмитрий Валентинович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Анестезиология и реаниматология, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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