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Коростелкина Юлия Дмитриевна
6.0
0
Коростелкина Юлия Дмитриевна
Гинеколог
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
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