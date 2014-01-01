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Котова Елена Владимировна
7.2
16
Котова Елена Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университета, специальность: лечебное дело, 1992 г. окончания
Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии, 1994 г.
Курсы повышения квалификации
ПП «Ультразвуковая диагностика»
Курс повышении квалификации по программе ОУ «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
Курс повышении квалификации по теме «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Курс повышении квалификации по теме «Эндокринология в акушерстве и гинекологии»
сертификация FMF (Fetal Medicine Foundation) - Международной организации врачей ультразвуковой диагностики (г. Лондон, Великобритания), 2014 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
16 отзывов
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