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Кравченко Вячеслав Олегович
6.0
0
Кравченко Вячеслав Олегович
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1974 г. окончания
Ординатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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