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Кулагина Елена Леонидовна
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Кулагина Елена Леонидовна
УЗИ-специалист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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