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Кулдошина Жанна Игоревна
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Кулдошина Жанна Игоревна

Гомеопат, Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт по специальности педиатрия, 1985 г. окончания
  • Интернатура
  • Первичная специализация по гомеопатии на базе Московской гомеопатической ассоциации, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Московская гомеопатическая ассоциация под руководством Замаренова Н.А., 1993 г.
  • Ежегодные курсы повышения квалификации у мастеров гомеопатии Греции, Бельгии, Индии, России
  • Избранные вопросы педиатрии с традиционной медициной на базе ВГМУ, 1998 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач, детская больница № 1, г. Владивосток, 1985 - 2001 гг.
  • Врач-гомеопат, гомеопатическая аптека, г. Владивосток, 2002 - 2004 гг.
  • Врач-гомеопат, медицинский гомеопатический центр "Исцеление", с 2006 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Исцеление
ул. Карякинская, 29
Первичный приём взрослых
Гомеопат
По запросу
Первичный приём детей
Гомеопат
По запросу
Педиатр
По запросу
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