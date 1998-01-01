Кулдошина Жанна Игоревна

Московская гомеопатическая ассоциация под руководством Замаренова Н.А., 1993 г.

Ежегодные курсы повышения квалификации у мастеров гомеопатии Греции, Бельгии, Индии, России

Избранные вопросы педиатрии с традиционной медициной на базе ВГМУ, 1998 г.