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  3. Кузнецов Иван Викторович
Кузнецов Иван Викторович
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Кузнецов Иван Викторович

Травматолог
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Травматолог
По запросу
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