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Золотов Александр Сергеевич
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Золотов Александр Сергеевич

Травматолог-ортопед, Травматолог, Зав. центром
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт с отличием, 1979 г. окончания
  • Интернатура по травматологии и ортопедии, 1980 г.
Курсы повышения квалификации
  • Метод Илизарова, г. Курган, 1987 г.
  • Специализация по хирургии кисти, г. Хабаровск, 1991 г.
  • Специализация по микрохирургии, г. Москва, 1995 г.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
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14 отзывов

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