Мед эксперт

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Информация
Обследование организма по мировым стандартам - "Check up" программы. Диагностика и лечение заболеваний. Организация лечения за границей.
Первичный прием у стоматолога - 250 руб.
ООО "Мед ассистанс".
Лицензия ЛО-25-01-002973.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 48 лет
Стаж 48 лет
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