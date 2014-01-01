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Манжос Ирина Дмитриевна
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Манжос Ирина Дмитриевна
Косметик-эстетист
Стаж 32 года
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Информация о враче
Образование
Уссурийское медицинское училище, "Медицинская сестра детских учреждений", 1984 г.
Профессиональная подготовка с присвоением квалификации "Косметик", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Сестринское дело в терапии", 2014 г.
Сертификат "Сестринское дело", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Гелениум
пр-т Океанский, 101а
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
0 отзывов
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