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Матюшкин Иван Иванович
6.3
2
Матюшкин Иван Иванович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
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