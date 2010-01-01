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  3. Михалева Наталья Владимировна
Михалева Наталья Владимировна
6.9
4

Михалева Наталья Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
4 отзыва

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