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Образцов Игорь Альбертович
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Образцов Игорь Альбертович
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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