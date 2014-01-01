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  3. Сидоркина Наталья Павловна
Сидоркина Наталья Павловна
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Сидоркина Наталья Павловна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Участник школы по экстрапирамидной патологии "Актуальные вопросы терапии болезни Паркинсона на современном этапе", 2014 г.
  • Курс "практическая электромиография: игольчатая ЭМГ", 2016 г.
  • Участник школы по нейромышечным патологиям, 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии "Союз реабилитологов России"
  • Член Региональной общественной организации "Общество специалистов по нервно-мышечным болезням"
  • Член Некоммерческого партнёрства "Ассоциация междисциплинарной медицины"
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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Нейрофизиолог
По запросу
4 отзыва

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