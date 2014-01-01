Сидоркина Наталья Павловна

Член Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии "Союз реабилитологов России"

Член Региональной общественной организации "Общество специалистов по нервно-мышечным болезням"

Член Некоммерческого партнёрства "Ассоциация междисциплинарной медицины"