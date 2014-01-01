Сидоркина Наталья Павловна

Участник школы по экстрапирамидной патологии "Актуальные вопросы терапии болезни Паркинсона на современном этапе", 2014 г.
Курс "практическая электромиография: игольчатая ЭМГ", 2016 г.
Участник школы по нейромышечным патологиям, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Член Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской реабилитологии "Союз реабилитологов России"
Член Региональной общественной организации "Общество специалистов по нервно-мышечным болезням"
Член Некоммерческого партнёрства "Ассоциация междисциплинарной медицины"
Участник ||| Российского международного конгресса "Цереброваскулярная патология и инсульт", г. Казань, 2014 г.
Участник | Московской конференции с международным участием "Фундаментальная и клиническая неврология. Транскраниальная магнитная стимуляция: достижения и перспективы"
Участник научно-образовательной конференции Всероссийского форума экспертов "Академия боли плюс" по проблемам диагности и лечения болевых синдромов, неврологических осложнений сахарного диабета, тревожно-депрессивных расстройств
Участник научно-практической конференции "Новые технологии в диагностике и лечении болезней нервно-мышечной системы", 2015 г.
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