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  3. Омельченко Елена Ивановна
Омельченко Елена Ивановна
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Омельченко Елена Ивановна

Рентгенолог
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Ортодонтикс групп
ул. Станюковича, 52
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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