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Ортодонтикс групп
В клинике 11 врачей
Адреса
ул. Станюковича, 52
ул. Захарова, 5
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Информация
Лечение, протезирование, имплантация зубов, рентгенодиагностика, отбеливание зубов и гигиена полости рта. Исправление прикуса съемными и несъемными аппаратами от известных компаний. Продажа ортодонтических стоматологических материалов.
Первичный осмотр - 600-1500 рублей.
Лицензия ЛО-25-01-001249.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Ортодонтикс групп".
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
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Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж 42 года / Врач первой категории
Стаж 42 года / Врач первой категории
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