Патрушева Гелена Владимировна
Стаж 20 лет
Принимает детей
Врач мануальной терапии, остеопат. Проводит лечение детей и взрослых. Применяет современные методы лечения: краниосакральные, висцеральные, миофасциальные, мышечно-энергетические, лимфодренажные, мягкотканные. Владеет методом мокрокинезотерапии и прикладной кинезиологии.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
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