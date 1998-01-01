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Раубо Любовь Михайловна
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Раубо Любовь Михайловна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1992 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1998 г.
Профессиональная переподготовка по специальности "Офтальмология", ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 2001-2007 гг.
Врач-офтальмолог, КГБУЗ ВП№5, с 2007 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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