Савушкина Наталья Викторовна
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Совершенствование методов анестезии у пациентов во время реваскуляризации миокарда методом аортокоронарного шунтирования с применением искусственного кровообращения, после имплантации клапанов сердца, протезирования аорты, резекции аневризмы. Интенсивная терапия пациентов с жизнеугрожающими нарушениями ритма.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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