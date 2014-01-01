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  3. Щербина Татьяна Петровна
Щербина Татьяна Петровна
6.3
1

Щербина Татьяна Петровна

Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 143
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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