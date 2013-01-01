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Семчук Ирина Миннехановна
5.3
4
Семчук Ирина Миннехановна
Педиатр
Стаж 34 года / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва
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