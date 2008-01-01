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  3. Шаповалов Алексей Сергеевич
Шаповалов Алексей Сергеевич
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Шаповалов Алексей Сергеевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия ", 2015 г.
  • Сертификат "Хирургия ", 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Консультация взрослых
Хирург
По запросу
Эндоскопист
По запросу
2 отзыва

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