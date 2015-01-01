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Шлёнчик Михаил Александрович
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Шлёнчик Михаил Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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