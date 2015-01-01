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Шлёнчик Михаил Александрович
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Шлёнчик Михаил Александрович
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
ул. Борисенко, 29
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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