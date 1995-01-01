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  3. Шлыков Вадим Алексеевич
Шлыков Вадим Алексеевич
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7

Шлыков Вадим Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1994 г. окончания
  • Субординатура по детской хирургии
  • Интернатура, 1995 г. окончания
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Ежегодное участие в заседаниях Российского артоскопического общества с 2005 г.
Опыт работы
  • Врач ординатор, отделение травматологии и ортопедии, г.Большой камень, 1995-1996 гг.
  • Дежурный врач по специализации травматолог-ортопед, г. Большой камень, 1998-1999 гг.
  • Травматолог-ортопед (специализация артроскопия), ПКДЦ, с 2005 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Центр инновационной медицины суставов
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Зои Космодемьянской, 23
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1800 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1800 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
800 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
800 р
7 отзывов

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