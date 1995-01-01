Шлыков Вадим Алексеевич
Стаж 23 года
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Зои Космодемьянской, 23
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
1800 р
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1800 р
Вторичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
800 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
800 р
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