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Славко Алексей Анатольевич
5.7
2
Славко Алексей Анатольевич
Онколог
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 57
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Онколог
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2 отзыва
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