  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смирнова Валентина Федоровна
Смирнова Валентина Федоровна
6.0
0

Смирнова Валентина Федоровна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи