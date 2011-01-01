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Тесленко Евгений Игоревич
9.3
11

Тесленко Евгений Игоревич

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
11 отзывов

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