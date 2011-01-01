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Тесленко Евгений Игоревич
9.3
11
Тесленко Евгений Игоревич
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2011 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология хирургическая", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
11 отзывов
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