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  3. Ткаченко Александра Юрьевна
Ткаченко Александра Юрьевна
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Ткаченко Александра Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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