Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Токун Татьяна Анатольевна
6.0
0
Токун Татьяна Анатольевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Лаборатория времени
Доступна онлайн запись
ул. Прапорщика Комарова, 23А
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Коваль (Тимченко)
Ирина Сергеевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
6.0
0
Записаться
Пономарева
Екатерина Андреевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.0
0
Записаться
Тимбай
Юлия Александровна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Врач функциональной диагностики
,
Акушер-гинеколог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...