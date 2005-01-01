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Лаборатория времени
0.5
Рейтинг

Лаборатория времени

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 23А
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Токун Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токун Татьяна Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Бодюл Станислав Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бодюл Станислав Игоревич

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Мартынюк Екатерина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартынюк Екатерина Васильевна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Записаться на приём

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