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Туриченко Владимир Васильевич
6.0
0
Туриченко Владимир Васильевич
Психиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
1983г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (психиатрия)
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
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