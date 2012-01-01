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Туйцына Таисия Петровна
6.0
0
Туйцына Таисия Петровна
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Сертификат "Гастроэнтерология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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