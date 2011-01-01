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Витченко Ольга Ивановна
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Витченко Ольга Ивановна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
2-ое Ленинградское медицинское училище, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж , 2011 г.
Сертификационный цикл "Функциональная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
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