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Ягодина Олеся Анатольевна
6.0
0
Ягодина Олеся Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая инфекционная больница
ул. Крыгина, 19
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
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