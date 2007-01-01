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Ярова Инна Викторовна
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Ярова Инна Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 2007 г. окончания
Интернатура «Клиника доктора Елистратова», 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
«Клиника доктора Елистратова»
Клиника «ДЭМ Оптик»
Стоматолог-терапевт, ООО «ДенТАС»
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Адреса и стоимость приёма
ДенТас
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11В
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог
По запросу
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