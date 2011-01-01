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ДенТас
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Информация
Полный спектр услуг по лечению (взрослый прием, специализированный детский прием), отбеливанию, исправлению прикуса, протезированию зубов. Также клиника специализируется на имплантации зубов.
ООО "ДенТас".
Филиал находится в АТЦ "Станислав".
Первичный осмотр (консультация) - 500 руб.
Лицензия ЛО-25-01-003147.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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