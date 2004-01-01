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  3. Зинченко Лариса Александровна
Зинченко Лариса Александровна
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Зинченко Лариса Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
  • КГБОУ ДПО ИПКСЗ Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика», 2016 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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