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Зинченко Лариса Александровна
6.3
1
Зинченко Лариса Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
КГБОУ ДПО ИПКСЗ Хабаровского края, «Ультразвуковая диагностика», 2016 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
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1 отзыв
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