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Зубрилина Валентина Андреевна
6.0
0
Зубрилина Валентина Андреевна
Стоматолог
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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