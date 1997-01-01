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Английский язык в "Oxford English Academy"
Цена: 3960 - 6400
Возраст: 4 - 16 лет
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Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Станюковича, 16
- +7 (423) 241-00-08
Владивосток, Вторая речка, ул. Кирова, 25г
- +7 (423) 252-74-89
- +7 (423) 252-75-89
Информация
Описание: группы делятся на возрастные категории:
- малышей (от 4 лет);
- детей (7-10);
- младших подростков (11-13);
- подростков (14-16).
Возраст: от 4-х до 16-ти лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 40 минут.
Стоимость: от 3960 до 6400 руб. в месяц.
Преподаватель: Уразбаева Анастасия - преподаватель английского языка, Мокриенко Дарья - преподаватель английского языка.
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